Dossier Senza accoglienza

I rifugiati delle guerre dimenticate a Roma dormono ancora in strada

Arrivano ogni giorno a decine ma per loro non c'è alcun programma speciale, né deroga al regolamento di Dublino. Sono i migranti transitanti, profughi del conflitto in Tigray e dal Sudan, che passano qualche notte a Roma, spesso in indediamenti informali nei pressi della stazione Tiburtina, in condizioni igenico sanitarie precarie.