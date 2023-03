La finta emergenza migranti a Roma e il pericoloso monopolio della coop che fa i milioni con l'accoglienza

Lo sgombero di circa una quarantina di tende sotto le Mura Aureliane in viale Pretoriano, tra San Lorenzo e la stazione Termini, ha fatto ripiombare nell’attualità il tema dell’accoglienza a Roma e provincia. Tra i disperati che sono stati mandati via da quel prato, molti sono stranieri richiedenti asilo, fuggiti dal Paese d’origine e in alcuni casi passati per un centro di accoglienza straordinario (CAS), gestito da enti del terzo settore e cooperative per conto della Prefettura. Per la politica il sistema è “al collasso”, ma in base all’elaborazione fatta da ActionAid e Openpolis dei dati della piattaforma Centri d’Italia, non è così. Anzi, di posti liberi nella Capitale ce ne sono, ma vengono “ignorati”. E quelli che vengono utilizzati – gestiti per conto della Prefettura – sono in mano quasi tutti di una super-cooperativa con un passato burrascoso.

I veri numeri dell’accoglienza a Roma

Per capire il contesto, bisogna dare qualche numero. Il primo è sufficientemente sconcertante, perché fa realizzare quanto la realtà dei fatti sia distante dalla narrativa quotidiana: al 31 dicembre 2021 in tutta Italia c’erano 20.235 posti liberi, pari al 20% del totale tra il 2018 e il 2021. Limitandoci a Roma, possiamo dire che su 67 centri di accoglienza pubblici, alla stessa data si contavano 167 posti a disposizione dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. In totale, la città metropolitana di Roma conta circa 3.800 posti, un numero che è il risultato di un calo graduale nel triennio dal 2018 al 2021 che ha portato a una riduzione del 47,5%. Ma come, ci sono meno posti a disposizione ma restano tanti i posti liberi? Per capire questo passaggio, un apparente paradosso, bisogna fare un passo indietro e spiegare prima la differenza tra vari tipi di centri di accoglienza.

CAS e SAI, cosa sono le due principali tipologie di centri esistenti

Come dicevamo all’inizio, quelli che vengono dati in gestione dalle prefetture italiane sono i CAS, quindi centri di accoglienza straordinaria, attivati – in teoria – solo in casi di emergenza. Cioè quando altre soluzioni risultino impraticabili. Esistono poi i SAI, sistema di accoglienza e integrazione, gli ex SPRAR. Centri più piccoli, a volte appartamenti condivisi da più persone di diverse nazionalità, gestiti da operatori qualificati e volontari delle cooperative sociali o enti del terzo settore che vincono il bando pubblico organizzato dal Comune. Ora, capito questo, possiamo anche dire che dal 2018 a oggi i decisori, cioè i ministeri e le prefetture, hanno indirizzato i migranti più verso i CAS, ma riducendoli di numero.

Dal 2018 al 2021 a Roma sono aumentati più i SAI dei CAS

A Roma e dintorni siamo passati dai 27 del 2018 ai 14 del 2021. Su scala nazionale, dopo il Decreto Sicurezza, sono stati chiusi quasi il 30% dei centri d’accoglienza presenti sul territorio, andando a “colpire” soprattutto i CAS. Ma a Roma i SAI, cioè i centri pubblici più a “misura” di migrante, sono passati da 62 a 67, anche se a ridursi sono stati i centri dedicati ai minori stranieri non accompagnati (MSNA), passati da 6 a 5. I posti a disposizione (non occupati, è bene precisarlo) in questa tipologia di centri a Roma sono 1.593 a fine 2021, un aumento di 25 posti rispetto al 2020. Anche i posti nei CAS della Prefettura sono aumentati, anche se meno: +10 in un anno, passando da 995 a 1.005.

I migranti vengono dirottati nei centri d’emergenza (anche quando non c’è bisogno)

Nonostante una maggiore disponibilità di SAI – e uno sforzo, da parte dell’amministrazione capitolina attuale, di aprirne di nuovi – quello che è stato verificato da ActionAid e Openpolis è una tendenza “masochista” nel preferire la collocazione nei CAS, che per il 90% sono oramai luoghi di grandi dimensioni e che in due casi, a Rocca di Papa e Anzio, sono anche sovraffollati: al 31 dicembre 2021 nel primo caso si registravano 426 presenze su 300 posti, mentre nel secondo 147 presenze per 100 posti. Come anticipavamo, invece, su 67 strutture SAI nello stesso momento risultavano 160 posti liberi. C’è, quindi, emergenza? Stando ai numeri, no. È come se venisse creata. Come fa notare Fabrizio Coresi, responsabile migrazioni di ActionAid “anche quando i posti ci sono, non necessariamente vengono riempiti – spiega a Dossier – e questo perché non c’è una regolamentazione, siamo fermi al 2016. Quello che abbiamo riscontrato è una percentuale di posti liberi generale che non scende mai sotto al 20, quindi non c’è invasione di migranti e il nostro sistema non è al collasso, semplicemente ci si muove confusamente e senza un piano. Non c’è criterio per l’entrata nei CAS o negli ex SPRAR (cioè i SAI, ndr) e Roma è il perfetto specchio di questa mancanza di pianificazione”.

ActionAid: “Il 90% dei migranti arrivati a Roma vanno nei CAS di grandi dimensioni”

Le prefetture, agendo in questa maniera, hanno gradualmente aumentato i posti medi a disposizione in ogni CAS, passati da 60 a 80 in tre anni dal 2018 al 2021, privilegiando il sovraffollamento: “Matteo Salvini nel 2019 – continua Coresi a Dossier – diceva che i CAS dovevano essere chiusi, ma non è stato fatto. Anzi, si è andati nella direzione opposta. Il 90% delle persone accolte nel 2021 sono finite nei centri di accoglienza straordinaria di grandi dimensioni”. E quando la pressione è troppa, in molti scappano e finiscono per strada: se ti ritrovi in 10 in una stanza, con sconosciuti provenienti da altri Paesi di cui non conosci la lingua, con un solo bagno a disposizione e nessun tipo di attività ricreativa e formativa, in fondo stare per strada in una tenda o dentro un’occupazione a scopo abitativo nella periferia di Roma non è così male. Come confermava “Baobab Experience” al nostro giornale, una buona parte degli stranieri che popola gli insediamenti abusivi della Capitale vengono proprio dai centri aperti dalle prefetture. E non vogliono tornarci.

Chi ha in mano l’accoglienza a Roma

Di pari passo con l’aumento della concentrazione di migranti richiedenti asilo nei centri di accoglienza speciale, soprattutto nella Capitale si verifica un incremento negli affidamenti che le amministrazioni locali e la prefettura firmano a favore di una cooperativa sociale, la Medihospes. Secondo quanto risulta ad ActionAid e Openpolis, 8 posti su 10 nei centri CAS (quindi appaltati dalla prefettura) sono gestiti da questa realtà che per espansione, dipendenti e fatturato può essere considerata a tutti gli effetti una “multinazionale” del sociale. Prima di andare, anche in questo caso, nel dettaglio dei numeri è opportuno fornire un quadro di cos’è, chi c’è dentro e da dove viene Medihospes.

Cos’è Medihospes

Medihospes ha sede a Bari, e anche se aveva un altro nome l’impresa sociale è stata costituita originariamente nel 2011. Prima del 2018 si chiamava Senis Hospes, poi ha incorporato un altro grande gestore dell’accoglienza in Italia come Tre Fontane e ha cambiato nome diventando il soggetto che conosciamo oggi e che opera ampiamente nel territorio nazionale, collaborando con quasi tutte le principali prefetture italiane e anche con municipi e Comune di Roma, enti per i quali presta opera nel servizio della sala operativa sociale, nell’assistenza ai disabili, agli anziani, ai minori e ha lavorato anche durante la pandemia nella gestione dell’emergenza Covid. Da Raggi a Gualtieri, ma in altre forme anche prima, Medihospes è stata sempre al fianco del Campidoglio.

Ricavi milionari

Per capire la portata del suo operato, basti citare due dati: 89 milioni di euro di ricavi nel 2021 e 3.207 dipendenti al 31 dicembre 2022. Il primo numero ha visto un incremento del 14% in un anno. I lavoratori dipendenti nel 2020 erano mediamente 1.968, ciò significa che ne sono stati assunti circa 1.300 in due anni.

Medihospes a Roma e provincia controlla il 78% dei posti per migranti

La super-cooperativa lavora tanto nella nostra città. Il 78% dei posti d’accoglienza è responsabilità loro: sono 1.578 dei 2.024 nell’area della Città Metropolitana. “Affidare i 2/3 del servizio a un solo gestore – spiega ActionAid a Dossier – chiunque esso sia, significa che l’amministrazione, cioè l’ente appaltante, rischia di subirne la capacità di condizionamento. Gli ‘oligopoli’ possono indebolire la capacità di controllo e l’autonomia di scelta del pubblico”. Tra il 2018 e il 2019 Senihospes prima e Medihospes poi, gestiva il 63% dell’accoglienza straordinaria, per poi velocemente incrementare la sua posizione sul mercato capitolino e provinciale. Attualmente gestisce 9 dei centri di grandi dimensioni a Roma e provincia: l’unico rimasto fuori è a Rocca di Papa, dove lavora Oblati San Filippo Neri. E ActionAid insieme ad Openpolis fa notare anche quanto sia stata controllata e sanzionata l’attività della cooperativa di Aceto: su poco più di 88.000 euro di multe comminate a Roma, il 97% è a carico della Medihospes. Sono il 17,4% delle contestazioni in tutta Italia. Nonostante le sanzioni, consultando la sezione "Trasparenza" del sito della cooperativa, è facile rendersi conto di quanto gli incassi dalle prefetture di tutta Italia incidano nel bilancio: le fatture da quella di Roma sono oltre 200 solo nel 2021.

Gli sbarchi diminuiscono, ma a Roma c'è "emergenza" migranti

Gli sbarchi in Italia sono passati dagli oltre 21.000 solo nel mese di agosto 2016 ai poco più di 5.000 nello stesso mese del 2020 (dati YouTrend) e andando a guardare i dati più recenti forniti dal ministero dell'Interno e rielaborati da Openpolis, se al 31 agosto 2016 furono poco più di 115.000 i richiedenti asilo sbarcati sulle coste nazionali, al 31 agosto 2022 il numero è crollato a poco più di 57.000. Nonostante ciò, i CAS sono affollati e nelle strade di Roma ci sono decine di insediamenti di fortuna composti per lo più da stranieri, spesso minori soli.