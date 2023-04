A Roma il centro storico non esiste più. Al suo post uno "schifoso" luna park senza regole

Tavolini, spopolamento, bed & breakfast, rifiuti, movida, sicurezza, turismo, la scomparsa delle botteghe storiche. Ma anche una gentrification “agita, non solo subita”. E le grandi occasioni “sprecate” di zone pedonali mancate e della lotta al parcheggio selvaggio. L’odi et amo per la Ztl, e un centro storico che si sta trasformando in un “museo”: “Sta succedendo a Roma quello che è già successo a Venezia”, dice Giovanni Rosa, restauratore di via Margutta in procinto se non di chiudere l’ultradecennale attività di famiglia, almeno di portarla il più lontano possibile dal centro storico.

Il contenuto è riservato agli abbonati.