Quanto il Codice Rosso (non) è servito a fermare i femminicidi a Roma

L’ultima vittima è stata Simona Lidulli, 64 anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato la mattina del 13 giugno nel suo appartamento di via Consolini, all'Ardeatino: uccisa con un colpo di pistola alla testa, secondo quanto ricostruito, dal compagno, Valerio Savino, 63 anni, che si è poi tolto la vita. Il cadavere dell'uomo è stato trovato nell'auto posteggiata nel parcheggio superiore del centro commerciale I Granai. Poco prima aveva postato una sorta di lettera di addio su Facebook in cui annunciava che "la mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre. Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell'Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male".

