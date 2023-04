“Noi, famiglie arcobaleno, ci aspettiamo molto di più da Roma: i nostri bambini non sono riconosciuti” (VIDEO)

Giancarlo e Daniele, Alessia e Alessandra, Sergio e Francesco. Tre coppie, tre famiglie arcobaleno tra le migliaia che a Roma restano senza diritti, con i loro figli che non sono mai stati trascritti all’anagrafe. Perché se è vero che il sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato di disobbedire alla decisione del governo Meloni di non riconoscere i figli degli omogenitori nati all’estero, è altrettanto vero che ad oggi in questo limbo nella Capitale ci si trovano moltissime famiglie e temono che “le promesse non vengano mantenute”.

Il contenuto è riservato agli abbonati.