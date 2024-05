Dossier Figli di Roma/2

L'odissea quotidiana di mamme e papà. Così Roma ostacola chi vuole fare figli

Asili pubblici non sempre adeguati alle esigenze delle famiglie, alternative private troppo costose, i tempi della scuola inconciliabili con quelli del lavoro. Ecco come la Capitale non riesce a rispondere ai bisogni dei neogenitori