"Droga, avvocati senza scrupoli e prezzi al ribasso": parlano le escort di Prati

Il 18% delle escort di tutta Roma opera nel quadrilatero compreso tra San Pietro e il tribunale. All’ombra del Vaticano decine di donne svolgono il mestiere più antico del mondo, non per strada ma in case in affitto e mettendo i loro annunci su piattaforme online del sesso. È proprio nel quartiere Prati che giovedì 17 novembre sono state ritrovate tre prostitute senza vita, due di origine cinese e una colombiana. E mentre si cerca l’assassino (o gli assassini, le indagini non hanno ancora chiarito su questo punto), le donne che quotidianamente lavorano con il proprio corpo sono spaventate: “Non sappiamo mai chi entra da quella porta, non abbiamo tutele. Domani potrebbero accoltellare noi”, raccontano a Dossier...

Il contenuto è riservato agli abbonati.