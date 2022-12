“Noi italiane che scegliamo di fare le prostitute”

Son tornate le lucciole a Roma. Non solo giovanissime, ma anche donne di mezza età come la vittima colombiana di Giandavide De Pau a Prati, le italiane che decidono di fare le escort sono sempre di più nella Capitale. Giada lo fa per pagare i debiti, Lea per garantire un futuro ai figli, Sonia era disoccupata, Anna vuole aprire un negozio. Complice la crisi economica, spinte dal lavoro...

Il contenuto è riservato agli abbonati.