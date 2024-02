39 euro. Quanto costa una vita al Cpr di Ponte Galeria

Wissem Ben Abdel Latif ha resistito un mese e mezzo, poi è finito in ospedale ed è morto nel reparto di psichiatria del San Camillo. Ousmane Sylla, invece, si è arreso pochi giorni dopo il suo arrivo, impiccandosi a una grata la notte del 4 febbraio. Nel Cpr di Ponte Galeria, insomma, la vita vale molto poco. A stabilire quanto è la Ors Italia srl, che a fine 2021 si è aggiudicata la gestione del centro di permanenza per i rimpatri di Roma. Fino ad oggi però non era dato sapere quanto la società spendesse per “prendersi cura” di ogni singolo migrante. Dossier è in grado di rivelarlo.

Il contenuto è riservato agli abbonati.