Dossier Il ciclo non è un lusso

Studierai con dolore. Perché "il congedo mestruale è una necessità"

"La lotta parte da Roma e dal Lazio", dice la Rete Studenti Medi, che ha lanciato una mobilitazione per chiedere 2 assenze giustificate al mese per chi soffre di patologie come la dismenorrea, che rendono il ciclo particolarmente doloroso. E intanto al Senato arriva una legge che punta a introdurlo