Improvvisati, costosi e con personale da villaggio turistico: il business dei centri estivi romani

Con l’inizio della stagione estiva e la fine dell’anno scolastico, per i genitori italiani si pone il tema di come gestire il tempo libero dei propri figli. In media un lavoratore ha circa 2-3 settimane di ferie, mentre le scuole chiudono i cancelli entro le prime due settimane di giugno per riaprire a metà settembre. Per circa due mesi, quindi, le famiglie che non possono contare sull’aiuto...

Il contenuto è riservato agli abbonati.