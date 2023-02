Le spese folli del Comune di Roma per (non) chiudere i campi rom

I campi rom vanno superati. Lo sentiamo ripetere da oltre dieci anni, se non quindici. Quelli che erano insediamenti informali non attrezzati, spuntati nella periferia romana soprattutto dalla metà degli anni '90, sono poi diventati villaggi attrezzati, campi veri e propri che qualcuno ha avuto anche il coraggio di definire "villaggi della solidarietà": agglomerati di roulotte e baracche circondati dall'immondizia, con impianti elettrici non a norma, allacci fognari inesistenti o mal funzionanti. Ghetti, non villaggi

Il contenuto è riservato agli abbonati.