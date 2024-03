Il Comune di Roma si è “dimenticato” delle donne

Quali e quante sono le spese di un Comune, di una Regione, o di una Città Metropolitana, che hanno ricadute positive sulla diseguaglianza di genere? Quali ne hanno invece di negative? Il bilancio di genere dovrebbe servire a rispondere a queste e altre domande, consentendo di effettuare una valutazione del diverso impatto delle politiche su donne, uomini e persone non binarie. Per Roma il condizionale è d’obbligo, perché nonostante le promesse del sindaco Gualtieri, il nuovo strumento contabile non è ancora realtà.

Il contenuto è riservato agli abbonati.