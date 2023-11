Dipendenti di Dio, pagati da tutti. Quanto ci costano gli assistenti spirituali

Grandi e piccoli ospedali, case di cura e assistenza per anziani, caserme, carceri e commissariati. A Roma sono centinaia. E decine di migliaia sono i professionisti in divisa o con il camice che quotidianamente imboccano il portone d’ingresso di questi luoghi. Tra medici, infermieri, militari, carabinieri, poliziotti, pompieri, si confonde un piccolo esercito di donne e uomini, “armato” non di stetoscopio o di una calibro 9 ma di rosario e crocifisso. Sono le suore e i cappellani ospedalieri, ma anche i cappellani delle forze armate, della polizia di Stato, dei pompieri e delle carceri. Solo nell’area metropolitana sono centinaia. Dove lavorano? Con quali mansioni? Quanto guadagnano? Chi paga il loro stipendio?

Il contenuto è riservato agli abbonati.