Dossier Un calcio al buio

A Roma l'unica scuola calcio per ciechi d'Italia: "In campo siamo liberi"

Da oltre vent'anni giocatori e giocatrici imparano il blind football all'Asdd Roma 2000: “Qui dentro corrono da soli, non c’è nessuno che li guida. Questo è fondamentale per giocare a calcio, ma anche per la vita”