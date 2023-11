Gli altri Tonali. Dentro al reparto romano che cura i giovani ludopatici

“Non chiedi mai aiuto se non sei assolutamente costretto. Non da qualcun altro, magari, ma anche dalla situazione in cui ti sei ritrovato”. Si è sentito con le spalle al muro Pierluca, 25 anni e un problema col gioco d’azzardo in cui è precipitato otto anni fa. È alle prese con la ludopatia da quando, ancora minorenne, ha iniziato a puntare sulle prime partite di calcio. Da nove mesi...

Il contenuto è riservato agli abbonati.