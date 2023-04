A caccia di fantasmi, anche in Campidoglio. Chi sono e cosa fanno i ghost hunters romani (VIDEO)

Daniele Cipriani apre una valigetta ed estrae gli attrezzi del mestiere. Videocamere termiche, luci ultraviolette, registratori ipersensibili, generatori di campi magnetici: “Li usiamo per vedere anche ciò che non si vede”, spiega a Dossier. 36 anni, romano, è il fondatore di Ghost Hunters Roma. Da oltre 15 anni, assieme ad altri quattro colleghi, va a caccia di fantasmi per la Capitale. Anche al Campidoglio.

Il contenuto è riservato agli abbonati.