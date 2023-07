Perché abbonarsi a RomaToday Dossier

La sezione a pagamento di RomaToday. Se siete sbrigativi e vi basta restare sull'essenzialità delle notizie, probabilmente questa è la definizione che darete di Dossier e probabilmente vi fermerete qui, non andrete oltre a leggere queste righe. Se siete finiti su questo articolo però è perché la richiesta che fate all'informazione è di tipo diverso. Siete stati attratti dai titoli delle nostre inchieste e dei nostri approfondimenti, ma avete ancora dubbi se sia giusto o meno pagare per informarvi, se c'è davvero un valore un valore aggiunto nei contenuti di questa sezione. Probabilmente non basteranno forse queste righe a convincervi, ma vi chiediamo di concedervi qualche minuto, per capire meglio cosa vi state perdendo. E se le parole non vi servono, ma volete direttamente degli esempi, cliccate pure qui.

Cos'è Dossier

Dossier da un anno a questa parte è un faro su Roma, per provare a capirla meglio, per illuminare i suoi angoli più bui. Da un lato proviamo a portare chiarezza nel mare magnum dei contenuti con cui i media bombardano il pubblico quotidianamente, spiegando perché qualcosa succede, con dati, video, interviste, documenti dettagliati. Dall'altro puntiamo a un giornalismo fatto di approfondimento e indagine, provando a scoprire fatti inediti, problemi, magagne, cose che non vanno.

Una sveglia in una città ormai abituata a funzionare male, dove il disservizio è la prassi e la rassegnazione ad esso è regola di sopravvivenza, l'occhio in più di Dossier punta a fornire un fondamentale contributo al suo racconto, al suo disvelamento, al suo miglioramento.

Un anno di Dossier

E in un anno più di qualcosa è accaduto. Si sono aperte inchieste giudiziarie, effettuate interrogazioni parlamentari. Si è intervenuti, a seguito dei nostri articoli, su sprechi, cattivi funzionamenti, su veri e propri scandali ambientali. Abbiamo attirato l'attenzione di media televisivi e radiofonici che hanno rilanciato e in qualche caso copiato le nostre inchieste. Insomma, abbiamo sollevato l'attenzione dove necessario, anche grazie alle vostre segnalazioni, sempre fedeli a quel patto stretto con voi lettori che, con il vostro abbonamento, avete confermato, rilanciando con una richiesta: quella di essere un passo avanti, di spiegare, anticipare, raccontare meglio quello che altrove viene spiegato in modo sbrigativo.

Se mi abbono a cosa ho diritto?

Abbonandovi avete diritto a tutto il giornale senza pubblicità - la cronaca immediata, gli eventi, la politica, l'attualità -, una newsletter esclusiva e tutte le inchieste, i video e le infografiche di Dossier. Che non ha sponsor o interessi nascosti: chi lo sostiene siete solo voi, tu con la tua sottoscrizione. Dossier costa due cappuccini al mese, poco meno di un pranzo all'anno. E trovi cose che non troverai da nessun'altra parte.

Sotto, qualche esempio degli articoli più apprezzati lo scorso anno, senza paywall. Aprili, sfogliali, goditeli. Con l'abbonamento, rendere questo progetto ancora più interessante ed efficace sarebbe solo merito tuo. Grazie.