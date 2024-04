Scambismo, camporella, battuage e prostituzione. La mappa del sesso di Roma

Il tempio dello scambismo, la sex academy della guru della seduzione, i parchi del “battuage”, i nightclub. Il parcheggio dove fare camporella, le vie della prostituzione, i centri massaggi che centri massaggi non sono. E poi ancora i kinky party, i poliamorosi, le troppie, gli asessuali. A Roma tutte le strade portano al sesso. Negli ultimi mesi Dossier le ha percorse più o meno tutte, raccontandole in una serie di reportage, podcast, videointerviste, mappe e approfondimenti. Li abbiamo raccolti qui, in un solo articolo. Buona lettura.

Il contenuto è riservato agli abbonati.