“Si rischia un'altra Tivoli”. Chi controlla gli impianti antincendio degli ospedali romani

Per vigilare la Regione paga decine di milioni ad alcune aziende. Ma nei nosocomi della Capitale è facile imbattersi in uscite di sicurezza bloccate, estintori non revisionati o luci d'emergenza assenti: “Fino ad oggi le Asl se ne fregavano. Si svegliano solo quando ci scappa il morto”