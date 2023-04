A Roma curare gli animali domestici costa fino al doppio che in provincia

Anche nel Lazio ci sono sempre più animali da compagnia, almeno a giudicare dalla Banca dati dell'Anagrafe Animali d'Affezione. I cani e i gatti microchippati in regione sono ad oggi 1.166.930, trentamila in più di un anno fa quando si fermavano a 1.132.588. Il dato rileva esclusivamente una tendenza, vista la non obbligatorietà del microchip per i felini (solo 21.308 quelli tracciati) e una diversa diffusione del sistema identificativo di regione in regione. Ma il numero è confermato dai trend nazionali. Secondo un’indagine di Altroconsumo, nel 2021 gli animali domestici avrebbero superato gli essere umani sul territorio nazionale: 62 milioni in totale, tra i quali quasi 30 milioni i pesci, oltre 16 milioni tra cani e gatti.

Spesa in aumento

Si è diffusamente parlato di effetto pandemia per spiegare il dato, riportato da Coldiretti, di un aumento del 15% nelle adozioni di animali domestici nel 2020. La maggiore presenza di animali da compagnia nelle nostre case è confermata dai numeri sulla spesa veterinaria diffusi dalla Ragioneria di Stato: quasi un miliardo di euro in Italia per la cura degli amici a quattro zampe nel 2021, per l’esattezza 960,77 milioni, il 26,3% in più dell’anno precedente, quando la spesa ammontava a 760,47 milioni. Il 72% degli esborsi, ben 693 milioni, sono destinati a visite e servizi veterinari privati. Un’assistenza che fa registrare forti squilibri territoriali e oscillazioni (al rialzo) rispetto alla tabella di riferimento “prestazioni dei medici veterinari e valore medio di liquidazione” in vigore dal 30 agosto 2016, contenuta nel DM 165/2016. Ma quanto costano le principali prestazioni veterinarie nella Capitale?

Città e provincia

Si parte da una visita ordinaria che, secondo le tabelle contenute nel decreto, comunque valide solo in sede di contenzioso giudiziario, dovrebbe aggirarsi sui 30 euro: una cifra abbordabile cui ci si avvicina in provincia, come nel caso della Clinica Veterinaria la Tuscia che la offre a 34 euro o di Arkadia, ambulatorio veterinario di Cassino che sul suo sito la pubblicizza a 35. A Roma i costi, cane o gatto che sia, sono tendenzialmente più elevati. Tra chi rende pubblico il proprio tariffario, solo il centro veterinario Villa Flaviana e l’ambulatorio Vigna Murata offrono una visita generica a 35 euro. Si passa poi ai 40 euro richiesti dalla Policlinico veterinario aperto 24 ore su 24 su via Salaria, ai 44,50 del CVRS nei pressi di Anagnina ai 46,23 della Clinica San Francesco per arrivare ai 50 domandati da un ambulatorio veterinario (e altri in città) di piazza Bologna.

Analoghe oscillazioni si osservano per quanto riguarda i servizi di sterilizzazione di cani e gatti, operazioni per le quali periodicamente le associazioni di settore lanciano campagne per richiederne la gratuità. A Roma le cifre per questi interventi possono arrivare ad essere proibitive. Se a Montefiascone, presso la Clinica la Tuscia, la castrazione di un gatto viene 92 euro e l'ovariectomia (sterilizzazione) di una gatta 122, a Cassino troviamo le due prestazioni rispettivamente a 100 e 140 euro. Cifre analoghe le troviamo paradossalmente solo presso l’ambulatorio di piazza Bologna (90 e 140), quello che offriva la prima visita più cara. Presso la Clinica San Francesco i prezzi schizzano a 130 euro per il maschio, 176 per la femmina, non dissimili da quelli registrati presso il Policlinico veterinario di Anagnina CVRS, che chiede 121 euro per il gatto e ben 226 euro per la sterilizzazione della femmina.

Sempre il CVRS sul proprio sito pubblicizza analoghe operazioni, ma per razze canine, a 437 euro per la femmina, 200 per il maschio. Cifre non difformi da quelle della Clinica San Francesco ma da far impallidire se confrontate con i presidi veterinari della provincia: ad Arkadia la castrazione di un cane maschio costa tra i 160 e i 200 euro a seconda del peso, la sterilizzazione di una femmina arriva al massimo a 270 euro. Ancora più conveniente la clinica della Tuscia che stabilisce un tariffario di 165 euro per il maschio, appena 191 euro per la femmina, oltre il 100% in meno delle cliniche romane.

E le differenze di prezzo non finiscono qui. Un’ecografia oscilla tra i 60/65 euro delle cliniche di provincia agli 81 della clinica San Francesco per arrivare a sforare i 90 euro al CVRS, dove una Tac parte da 350 euro e una risonanza magnetica dai 500. Per non parlare dei farmaci veterinari - interamente a carico del privato - che, a parità di principio attivo arrivano a costare più del doppio di quelli destinati agli umani: è il caso dell’amoxicillina, commercializzato per l’uomo come Augmentin o Clavulin tra i 7 e i 10 euro, che arriva a costare più di 20 quando destinato a un animale, sotto l’etichetta Synulox.

L'ultimo saluto

Quando poi il nostro animale da compagnia dovesse lasciarci ci sono i costi di cremazione e trasporto, operazioni per le quali sono nati in città dei servizi ad hoc. Exequia Pet offre il servizio di cremazione a una cifra che parte dai 250 euro per animali fino ai 10 chili, per arrivare a 400 oltre i 40 kg. Per il ritiro della spoglia presso il domicilio l’impresa chiede poi 125 euro all’interno del Comune di Roma, 350 per spostarsi fuori dal Raccordo. Stesso discorso per la riconsegna delle ceneri, al prezzo di 100 euro per chi vive nella Capitale, di 200 per chi si trovasse fuori Comune. Un’urna cineraria vale 60 euro e tutti i prezzi sono Iva esclusa, un 22% da sommare alla cifra totale: insomma, pur senza dover organizzare un funerale, la morte del proprio animale da compagnia può arrivare a costare cifre che si avvicinano ai mille euro.

“Parlo per i liberi professionisti”, dice a Dossier Maria Paola Cassarani, segretaria nazionale del sindacato Sindacato Italiano Veterinari Liberi Professionisti (SIVELP), “non essendo dipendenti il nostro profitto deriva dalla prestazione professionale che ha dei costi di gestione che attualmente sono sostenuti: dobbiamo metterci i costi delle materie prime, quelli di una struttura ambulatoriale come affitti e bollette che possono variare di situazione in situazione e spiegare alcune discrepanze tra centro e periferia”. Cassarani sottolinea poi come le prestazioni veterinarie siano andate specializzandosi molto nel corso degli anni, a fronte di un’utenza sempre più esigente: “È chiaro che oggi il proprietario chiede una diagnosi di eccellenza. Si chiede ad esempio di capire le tipologie di tumore, cosa è possibile fare, le probabilità di sopravvivenza: tutti aspetti evoluti che impiegano delle risorse importanti e che non possono che avere un effetto sulla parcella finale”.

Sostegno agli indigenti

Gli enti locali si stanno muovendo per aiutare le fasce marginali ad affrontare spese che possono diventare insormontabili, esborsi che rischiano di aumentare un tasso di abbandono che, prendendo a riferimento il dato sugli ingressi annuali nei canili, è nel Lazio il più elevato in Italia. Nel 2021, infatti, nei canili sanitari italiani sono entrati 72.115 cani, 29.194 quelli invece accolti dai canili rifugio, per un totale di 101.309 nuovi ingressi. Il Lazio fa registrare i numeri più alti con 9.158 ingressi nei sanitari e 3.384 nei rifugi, seguito dalla Campania (8.702 e 3.200) e dalla Sicilia (8.192 nei soli sanitari).

Ecco perché, con un bando del Dipartimento Tutela Ambientale, che ha l'intento di "contrastare “il randagismo di ritorno”, il Comune di Roma ha previsto alla fine del 2022 un finanziamento di 250mila euro per garantire ai cittadini con un ISEE fino a 15mila euro alcune prestazioni veterinarie gratuite: un’iniziativa che dovrebbe restare attiva per 24 mesi. Lo stesso tempo previsto per l’inaugurazione del primo ospedale veterinario pubblico d’Italia, annunciato dalla giunta Gualtieri, che dovrebbe vedere la luce a inizio 2024 nei locali dell’ex canile della Muratella con un investimento di oltre 6 milioni di euro. Oltre ad un’area per il servizio di pronto soccorso attivo 24 ore su 24 con un’infermeria e una sala lavaggio, l’ospedale sarà dotato di laboratori di diagnostica e analisi, una sala gessi, due sale operatorie con locali annessi per la preparazione del chirurgo e sala ferri sterilizzata, un locale per la degenza post-chirurgica e per la terapia intensiva. È prevista, inoltre, un’area da utilizzare in caso di necessario isolamento di cani con malattie trasmissibili. Ancora da capire quali saranno i criteri di accesso a cure gratuite che potrebbero attrarre un’immensa platea di potenziali beneficiari.

Sugli ospedali veterinari pubblici abbiamo visto più annunci rimasti sulla carta che progetti effettivamente realizzati. Marco Melosi, presidente dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani

Roma Capitale è solo l’ultima amministrazione in ordine di tempo a progettare un ospedale veterinario di proprietà pubblica. Altre amministrazioni, come la Regione Piemonte, ci stanno pensando da tempo. “Si arriva quasi sempre all’approvazione di uno stanziamento finanziario, ma poi ci si arena sull’operatività pratica”, spiega a Dossier Marco Melosi, presidente di ANMVI, l' associazione nazionale medici veterinari italiani. “Questo accade perché non si è fatto uno studio di fattibilità né strutturale né di professionalità da reclutare e spesso non si è nemmeno pensato al target potenziale. Animali randagi o animali di proprietari indigenti?”, si chiede Melosi.

Alla vaghezza progettuale di nuovi possibili ospedali veterinari pubblici, ANMVI e SIVELP concordano nel contrapporre la proposta di incentivare l’assistenza in convenzione con le strutture veterinarie autorizzate già presenti sul territorio, che hanno il vantaggio della capillarità territoriale. “Costruire un ospedale veterinario per un comprensorio regionale magari molto ampio e poi pensare che lo raggiungano, con propri mezzi e costi, persone indigenti oppure animali in stato di urgenza è una seria complicazione”, afferma il presidente di ANMVI, “costruire ospedali veterinari pubblici ex novo è quasi sempre un investimento in perdita sotto tutti i punti di vista ed è per questo che nel tempo abbiamo visto più annunci sulla carta che progetti realizzati”.