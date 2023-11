Medici impreparati, prescrizioni negate. A Roma le persone trans non hanno diritto alla salute

“Quando una notte sono andato al pronto soccorso ho impiegato quaranta minuti solo per farmi prendere in carico”, racconta Sid, 25 anni, occhi verdi e barba scura. Quaranta minuti non di semplice attesa, ma di litigio col personale sanitario che non lo voleva accettare. “Non mi prendevano sul serio, hanno urlato e tentato di umiliarmi”. Solo per esasperazione alla fine gli hanno fatto fare...

Il contenuto è riservato agli abbonati.