Jemilu "poteva morire". E ora rischia il carcere, nonostante i gravi problemi psichici

Nel tardo pomeriggio del 6 agosto Jemilu è in camera sua. Non sa che che tra poche ore finirà in ospedale con una vertebra fratturata da un proiettile. Soffre di schizofrenia e disturbo bipolare, ma da mesi rifiuta la terapia a base di risperidone che gli consentirebbe di tenere la malattia sotto controllo. Una scelta che secondo Sandro Libianchi, presidente del Coordinamento nazionale operatori per la salute nelle carceri Italiane (Co. N.O.S.C.I.), lo espone a seri rischi: “Si tratta di un potente antipsicotico a rilascio graduale. Se il paziente non lo assume più ricadere nello stato precedente alla malattia, che in questo caso significa tornare ad essere grave”.

