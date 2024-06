Liste d'attesa infinite, priorità non rispettate. Ecco la Pec in soccorso del paziente

Sarà capitato anche a voi di chiamare il Cup con apposita impegnativa e non vedere rispettata la priorità di una visita. In tanti desistono, optano per il privato: dunque, pagano. Vale la pena invece sapere che l’alternativa c’è e, per legge, se la visita specialistica non è garantita secondo la priorità, si può ottenere la stessa prestazione in regime di intramoenia senza costi aggiuntivi rispetto al ticket.

Il contenuto è riservato agli abbonati.