Dossier Il nuovo San Giacomo

Decenni di speculazioni e abbandono: l’assurda storia dell'ospedale del Cardinale

Chiuso nel 2008 per trasformarlo in un albergo di lusso, adesso la Cassazione giudica illegittima quella decisione. A condurre la battaglia per riaprirlo è stata Oliva Salviati, l’erede del fondatore Antonio Maria Salviati: “Sono molti i nemici che mi sono trovata di fronte”