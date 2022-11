Dossier Caro mi costi

Alzheimer, la regione rischia di dover rimborsare per milioni di euro le famiglie dei malati

Le demenze senili sono sempre più diffuse. Fino all'anno scorso chi ne soffriva e finiva in Rsa doveva pagare il 50% della retta, oltre 1500 euro, per le spese alberghiere. Ma una nuova linea giurisprudenziale si sta imponendo e sta condannando le regioni al rimborso di centinaia di migliaia di euro spesi dagli utenti e dalle famiglie in questi anni