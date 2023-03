Dossier Effetti collaterali

Vaccinati e abbandonati. Le storie dei danneggiati dal vaccino anti Covid

I vaccini sono stati e sono l’arma principale per combattere la pandemia. Le persone che hanno avuto reazioni avverse gravi all’iniezione sono una stretta minoranza che, in quanto tale, ha avuto però poca voce nel dibattito pubblico: “Problemi cardiaci, danni all'udito, paralisi facciali. Ma per lo Stato siamo invisibili”