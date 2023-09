Dossier "Usati e poi scartati"

Gli "eroi in scadenza" dell'Umberto I. Perché il Policlinico rischia di restare senza infermieri

Dopo vent’anni al via il processo di internalizzazione dei servizi: licenziamento per 500 lavoratori delle cooperative, ma non ci sono graduatorie attive dalle quali prendere nuovo personale. I sindacati chiedono concorsi e soluzioni ponte per garantire la continuità assistenziale