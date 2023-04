In crisi di vocazione, con problemi psichici, pedofili. La "clinica" dei preti a due passi dall'asilo (VIDEO)

È in cima a una collinetta accanto al santuario del Divino Amore, appena fuori dal raccordo. Un cartello all’ingresso segnala che l’area è videosorvegliata, una rete metallica circonda il complesso. All’interno due residenze con dodici stanze in totale, una stalla riammodernata a “centro di spiritualità sacerdotale” e un cortile con in mezzo la statua della Vergine Maria. Siamo alla comunità terapeutica Oasi di Elim - Monte Tabor, una delle 24 strutture in italia riservate a preti in crisi vocazionale, tossicodipendenti, con problemi psichici e psicologici o accusati di pedofilia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Sono persone con problemi di tipo psicologico che hanno chiesto il nostro aiuto, il discorso degli abusi sessuali è marginale”, spiega a Dossier il direttore del complesso Marco Ermes Luparia, a capo di un team di otto specialisti e psicoterapeuti: “Con loro facciamo psicoterapia a tutto tondo. Inoltre, essendo ecclesiastici, c’è una buona componente di preghiera. Poi c’è la conduzione della casa, che viene portata avanti direttamente da loro”. Oggi nella struttura vivono cinque persone. Una di loro si affaccia all’ingresso, ma quando capisce di avere a che fare con un giornalista gira i tacchi e torna dentro. A quanto risulta a Dossier tra gli ospiti attuali c’è anche l’ex parroco di una chiesa di Pisa, dimesso dallo stato clericale per aver abusato di almeno due ragazzini che all’epoca dei fatti avevano appena 9 e 13 anni.

I carabinieri controllano la comunità più volte al giorno. Gli ospiti in attesa di giudizio da un tribunale italiano o Vaticano sono quasi sempre una stretta minoranza, ma ci sono. Per loro è come vivere agli arresti domiciliari. Quanto alla sicurezza, precisa Luparia, “la magistratura fa sempre il suo corso. Se questi uomini vengono da noi è perche c’è un processo in corso. Quando l’iter sarà finito con una sentenza allora vanno dritti dritti in carcere. Noi ci allineiamo con quello che dice l’autorità giudiziaria. Non c’è filo spinato, non c’è filo elettrificato, c’è la responsabilità della persona e un principio di lealtà”.

A due passi da asili e scuole

Nel raggio di un paio di chilometri ci sono almeno quattro asili e scuole elementari, la più vicina è 10 minuti a piedi dal centro. Gli scuolabus e le scolaresche ci passano davanti di continuo, all’insaputa di genitori e insegnanti. Per una professoressa che lavora qui vicino “è una notizia sconvolgente. Una struttura come questa andrebbe fatta da un’altra parte, più lontano e isolata dal centro abitato. Per padre Ermes Luparia, invece, non c’è alcun problema: “Non ci sono preti pedofili che volano o che vanno sotto terra. Chissà quanti pedofili laici girano attorno a quelle scuole”, minimizza.

Il fatto che ci siano scuole nei paraggi è un problema? Assolutamente no. Non ci sono preti pedofili che volano o che vanno sotto terra. Chissà quanti pedofili laici girano attorno a quelle scuole. Diacono Marco Ermes Luparia (Reponsabile centro Oasi di Elim - Monte Tabor)

Nel parcheggio del santuario ci avvicina una suora. Lavora in una di queste scuole, e non vuol far sapere che a pochi passi vivono dei sacerdoti accusati di pedofilia: “Se vicino a casa sua c’è un cane che morde tu cosa può fare?”, chiede retoricamente prima di minacciare una denuncia “se farà uscire questo articolo”. A questo punto interviene una delle mamme con cui avevamo parlato in precedenza: “Ho fatto presente alle suore di quanto mi ha detto il giornalista non perché lo aggrediate, ma perché voglio essere più consapevole di quello che ci circonda”. Una pretesa quantomeno lecita.