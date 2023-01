“Uccidere non è mai la scelta migliore”. Dentro al reparto che rifiuta l’aborto (VIDEO)

All'Hospice perinatale del policlinico Gemelli curano i bambini che soffrono di gravi patologie di solito considerate "incompatibili con la vita", per cui spesso viene consigliata l’interruzione volontaria della gravidanza. Non qui: "Così la donna ricorderà di aver dato al figlio tutto l’amore possibile. Non di averlo abortito"