Prezzi stracciati, medicine introvabili in Italia. Così la farmacia vaticana incassa milioni

La guardia svizzera è inflessibile. “Ha la ricetta?”, chiede sbarrando la strada con un braccio. Sorveglia l’ingresso di Città del Vaticano, lato via di Porta Angelica. A pochi passi c’è la farmacia più frequentata e ricca d’Europa, serve migliaia di clienti al giorno e fattura milioni di euro l’anno. Per accedervi bisogna lasciare un documento e mostrare una prescrizione medica, rigorosamente cartacea. I farmacisti del Papa, oltre che ai residenti e ai dipendenti del mini Stato, offrono i loro servizi anche “a chiunque abbia bisogno di medicinali non reperibili in Italia”.

