140mila malati invisibili. Nel Lazio diagnosticare e curare la fibromialgia è un’odissea

I malati di fibromialgia se lo sentono ripetere spesso: “È tutto nella tua testa”, “non è vero che provi dolore”. Eppure nel Lazio sono 140mila le persone affette da questa patologia, per la cui diagnosi non esiste ancora un esame specifico. Circa un terzo di questi pazienti va incontro a una vera e propria disabilità, e la stessa percentuale è costretta a cambiare occupazione per mantenere...

Il contenuto è riservato agli abbonati.