Dossier Allarme Dca

Pazienti anche di 6 anni. Ma i centri per curare i disturbi alimentari sono sempre meno

I casi sono in continuo aumento. Le centinaia di persone che soffrono di anoressia, bulimia e altri dca sono sempre più giovani. Nel 2024 però le strutture per curarle nel Lazio sono diminuite. In alcune province non ce n’è nemmeno una