Così le persone disabili non hanno diritto alla sessualità

Secondo i dati raccolti dall’Istat, sono quasi 13 milioni le persone con disabilità in tutta Italia, quasi una su cinque. Eppure, non esiste ancora una strategia a livello nazionale per garantire loro il diritto alla sessualità. Nel caso delle persone con disabilità, la sfera sessuale e affettiva è considerata un vero e proprio tabù, oggetto di stereotipi duri a morire, che possono impedire lo sviluppo generale della persona.

