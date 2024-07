Dossier Sanità territoriale cercasi

Che fine fanno i consultori di Roma? Ecco come e perché la Regione li sta ridimensionando

Nel territorio in cui lo Stato regala il Forlanini al Bambin Gesù monta la protesta dei cittadini per la riduzione dei servizi. Non un caso isolato perché la revisione sta riguardando tutta la città. Vi spieghiamo cosa sta succedendo