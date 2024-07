Dossier Eccellenza sanitaria?

"Paga e potrai dire di essere tra i migliori ospedali del mondo"

Qual è la metodologia utilizzata per premiare gli ospedali? Alla base della graduatoria parametri di professionisti medici, indicatori di prestazione e sondaggi dei pazienti. Le aziende sanitarie però ricevono una richiesta di pagamento per poter promuovere la propria posizione in classifica