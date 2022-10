Scoperta una casa di riposo irregolare all’Eur grazie all’inchiesta di Dossier

Vi ricorderete della nostra visita presso una casa di riposo del quartiere Eur, dove ci eravamo recati su segnalazione di una donna in cerca dell’anziano compagno che la figlia, nominata nel frattempo amministratrice di sostegno, aveva deciso di affidare alle cure di una residenza privata per anziani. Ebbene, a seguito di una serie di controlli, scaturiti a partire dalla nostra inchiesta, la residenza per anziani Stella si è rivelata nascondere numerose irregolarità. Al tempo del nostro sopralluogo, il sedicente responsabile della struttura aveva aggredito la donna della segnalazione che chiedeva di vedere il marito. L’uomo ci aveva spintonato fuori dalla struttura tra urla e minacce. ...

