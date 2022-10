Dossier Bollette salate

"O riscaldiamo gli utenti o paghiamo i lavoratori", l’allarme delle residenze sanitarie

Energia, acqua e gas triplicati per Rsa e strutture per disabili convenzionate con il sistema sanitario regionale. Il Sant'Alessio, storico istituto per ciechi, rischia la chiusura. Come si stanno muovendo le regioni e cosa comportano questi aumenti per l'utenza?