L'autismo e le cause in tribunale: Asl condannate a maxi risarcimenti per le terapie negate

Migliaia di euro di soldi pubblici spesi tra rimborsi per terapie non erogate e risarcimenti delle spese legali. Sono decine le cause intentate da famiglie di bambini autistici, residenti nel Lazio, alle Asl del territorio, da quando la metodologia Aba (Applied Behaviour Analysis), metodo riconosciuto dalle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità come più efficace per ridurre i comportamenti disfunzionali, è stato inserito nei Livelli Essenziali di Assistenza. Si tratta di percorsi di accompagnamento che prevedono dalle 20 alle 40 ore settimanali per ogni bambino, tra terapia cognitivo comportamentale e sostegno nelle attività quotidiane. Le Asl sarebbero tenute a fornire il servizio ma non hanno abbastanza risorse né personale...

