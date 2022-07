Anziani parcheggiati "come pacchi Amazon" per le ferie estive

Abbiamo trovato un anziano portato in casa di riposo per l'estate. "Non verranno a riprendermi", ci dice. Altre strutture contattate si dichiarano tutte disponibili a ospitare un anziano per qualche settimana, per il tempo delle ferie estive. Abbonati per leggere l'inchiesta completa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il contenuto è riservato agli abbonati.