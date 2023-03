Sanità del Lazio al bivio: svolta verso i privati o nuovi ospedali, Rocca sceglie il suo modello

“Il connubio tra pubblico e privato nel Lazio oggi non è governato e questa cosa va corretta. Ho intenzione di mettere sotto governo tutte le strutture pubbliche e private in maniera molto laica”. Anche per questo il neoeletto presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nella spartizione degli assessorati ha deciso di tenere per sé la delega alla sanità. Una sanità finalmente uscita...

Il contenuto è riservato agli abbonati.