Dossier Tutti i nomi

Radiografia delle liste a sostegno di D’Amato: chi sono i candidati consiglieri

Ci sono infermieri e medici. Un ex vicesindaco di Roma. Ma soprattutto ci sono tutte le correnti interne al Pd, che riflettono le spaccature a livello nazionale. Ecco chi mette in campo l’ex assessore alla Sanità per le regionali