Premio giornalistico Calcata 4.0, premiati due articoli di RomaToday Dossier

C'è anche la redazione di RomaToday Dossier tra quelle premiate dal premio Calcata 4.0, organizzato dalla Rete NoBavaglio – Liberi di essere informati. Tra i vincitori di questa edizione c'è infatti anche il nostro Gabriele D'Angelo, che si è aggiudicato la sezione dedicata al giornalismo sociale assieme alle colleghe Margherita Costa (La7) e Simona Berterame (Fanpage). A convincere la giuria sono stati il reportage nel carcere minorile di Casal del Marmo e un approfondimento sulle condizioni delle persone detenute nel Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) di Ponte Galeria, entrambi pubblicati su Dossier nei mesi scorsi.

La premiazione

Le premiazioni di questa e di tutte le altre sezione del riconoscimento si terranno nel weekend tra sabato 18 e domenica 19 novembre 2023, al teatro comunale di Calcata Nuova e alla galleria "Il Granarone" di Calcata Borgo. Di seguito le motivazioni della giuria per la sezione giornalismo sociale:

Margherita Costa per l’attenzione rivolta da giornalista e videomaker alle sofferenze e alle grandi ingiustizie sociali. In modo particolare nei suoi servizi racconta con umanità il dramma e lo sfruttamento dell’immigrazione. La lotta contro le discriminazioni e violenze di genere.

Gabriele D’Angelo, giornalista videomaker è particolarmente attento alle tematiche del carcere, della sanità e dei diritti civili e ambiente. Con i suoi approfondimenti riesce ad accendere fari su questioni spesso snobbate dai media portando gli occhi dei lettori dentro le prigioni e all’interno dei centri per il rimpatrio degli immigrati raccontandoci storie varie di umanità negata.

Simona Berterame come videoreporter propone la narrazione di grandi tragedie e conflitti, come quello in Ucraina, partendo dalle singole storie delle persone che li vivono sopra la propria pelle. La sua attenzione è rivolta sempre al rispetto della dignità umana e delle vittime di fatti di cronaca. Con questa impostazione propone un modo di fare giornalismo che non cede alla retorica e alla spettacolarizzazione dei drammi quotidiani.

Il premio Calcata

Il premio Calcata 4.0, organizzato della ‘Rete NoBavaglio – Liberi di essere informati’ nasce nel 2019 con il patrocinio del Comune di Calcata, da un progetto condiviso da diverse personalità del giornalismo, della cultura (tra le quali l’architetto Paolo Portoghesi) e da rappresentanti dell’associazionismo. Premiando "storie di resistenza e attivismo civile" vuole valorizzare le narrazioni lontane dai soliti stereotipi emergenziali, per raccontare realtà sociali, conflitti internazionali, immigrazione, nuove povertà, esperienze di mutualismo e di opposizione alle nuove forme di autoritarismo.

“A Calcata non abbiamo voluto creare l’ennesimo concorso – spiegano gli organizzatori – ma un laboratorio per valorizzare le storie e le nuove forme di resistenza e disobbedienza civile. Per queste ragioni non si tratta del solito premio ma di un impegno che porteremo avanti per valorizzare chi tenta di fare un nuovo modello di giornalismo con strumenti e tecniche avanzate. Un lavoro che comincia dai contenuti e dall’attenzione ai processi di trasformazione e alle forti contraddizioni sociali globali che ne derivano. Una narrazione giornalistica diversa dunque per conoscere e capire e soprattutto respingere le derive culturali e le speculazioni politiche basate sull’odio, sulla paura e sull’egoismo”.