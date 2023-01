Il Goethe Institut e altri tre beni tedeschi pignorati per risarcire le vittime italiane del Terzo Reich

Novecento. Tanti sono gli studenti, e le relative famiglie, che sarebbero tagliati fuori se l’immobile in cui ha sede la Scuola Germanica di Roma dovesse essere pignorato. Il motivo? Una sentenza d'appello che riguarda Diego Cavallina, figlio di Gualberto, internato e vittima dei campi di sterminio durante la Seconda guerra mondiale. Il provvedimento di pignoramento che coinvolge l’istituto è frutto di tre cause risarcitorie per crimini contro l'umanità vinte contro la Germania, dal signor Cavallina, dai cinque fratelli Giorgio, figli di Angelantonio Giorgio, vittima anche lui dei lager nazisti; e dagli eredi delle 218 vittime dell’eccidio di Distomo, in Grecia, avvenuto nel 1944.

Tre sentenze che conducono ad un unico atto: il pignoramento di quattro beni della Repubblica Federale situati a Roma, ovvero la Scuola Germanica, il Goethe Institut, l’Istituto Storico Germanico e l’Istituto Archeologico tedesco per un ammontare che oscilla tra 5 e i 7 milioni di euro ma che è stato difficile per i periti quantificare perché la Germania e il personale degli istituti culturali della Repubblica hanno ostacolato le operazioni peritali. La valutazione, neppure conclusa, potrebbe essere quindi diversa, magari più elevata. Del resto gli immobili sono collocati in zone e palazzine di pregio della Capitale.

I luoghi storici pignorati

La Scuola Germanica, situata a ridosso del Parco Villa Doria Pamphilj su via Aurelia Antica, è l’istituto internazionale più antico di Roma. Fondato nel 1851, comprende scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, e la sua retta annua si aggira intorno ai 6.700 euro l’anno. L’Istituto Archeologico tedesco è invece in via Sardegna, nel rione Ludovisi, è gestito dal ministero degli affari esteri di Berlino, e da qui è passato l’archeologo più importante per Roma e il suo patrimonio artistico, Ludwig Pollak, perché fu colui che rinvenne e donò al Vaticano l’opera d’arte antica più famosa al mondo, il braccio di Laocoonte, dell’omonimo gruppo scultoreo. Anche Pollak, ebreo, fu vittima del nazismo: morì ad Auschwitz. L'Istituto storico Germanico, con sede anch’esso in via Aurelia Antica, è finanziato dal Ministero federale per l’Istruzione e la Ricerca, fa parte del Max Weber Stiftung, una delle fondazioni più prestigiose anche perchè assegna il più ampio numero di borse di studio a ricercatori e dottorandi all’estero, raccogliendo tra i 40 e i 50 milioni di euro annui dal governo, oltre le sovvenzioni dai privati.

Forse il luogo più simbolico è il Goethe Institut, che ha sede in via Savoia. È una fondazione indipendente, ma a tutti gli effetti l’istituto di cultura tedesco più importante in Italia; al suo interno è stata creata nel 2020 anche un’impresa sociale, con lo scopo di intensificare - recita lo statuto - “i rapporti italo-germanici nel contesto di un’Europa pacifica, libera e dello scambio amichevole con i propri vicini”. Tutti gli istituti rappresentano la Repubblica Federale e sono espressione delle istituzioni tedesche all’estero, con la finalità di promuovere la Germania, la sua cultura, e i buoni rapporti con gli alleati.

Berlino vuole negare i risarcimenti

Quanto siano realmente amichevoli questi rapporti però è difficile dirlo, visto che la Germania si è opposta al pignoramento di questi immobili, negando agli eredi delle vittime il giusto risarcimento, e ricorrendo anche alla Corte Internazionale di Giustizia contro l’Italia, tentando così di metterla in mora per non aver rispettato l’immunità degli Stati attraverso le sentenze dei tribunali italiani. I reati che però vengono contestati alla Germania sono crimini di guerra, riconosciuti dalla storia e dalla giustizia: la Corte Costituzionale nel 2014 ha infatti riconosciuto che è incostituzionale negare il diritto al risarcimento per le vittime di crimini di guerra e contro l’umanità e che, in questi casi, non vale l’immunità degli Stati, come aveva invece sancito la Corte Internazionale di Giustizia nel 2012. In sostanza gli eredi delle vittime dei lager hanno tutto il diritto di vedere riconosciuto economicamente il risarcimento del danno.

“La Germania si rammarica di quello che i nazisti hanno fatto in Italia ma continua con la sua doppia verità: non vuole risarcire gli eredi delle vittime del Terzo Reich, pur essendo stata condannata”. A parlare a Dossier è Diego Cavallina, figlio di Gualberto, che 78 anni fa, è stato internato nei campi di Dachau e Natzweiler. Ne uscì vivo, con 40 chili in meno e una sofferenza psicologica e fisica mai rimarginata. Diego è stato sindaco di Berra, frazione di Ferrara, nel 2020 ha vinto in appello nel procedimento contro la Germania per i danni inflitti a suo padre. Come lui, un anno prima, nel 2019, anche i cinque figli dell’internato Angelantonio Giorgio, hanno vinto in appello contro la Germania.

Le vittime dell'eccidio di Distomo hanno visto riconosciuto il loro risarcimento dal Tribunale di Firenze già nel 2016. Le sentenze del tribunale di Bologna per le vittime italiane consentirebbero a Cavallina e ai fratelli Giorgio di ottenere: per il primo di circa 100 mila euro, per i fratelli Giorgio si tratta di un milione di euro; per gli eredi delle vittime dell’eccidio di Distomo circa 4 milioni di euro, secondo il Tribunale di Firenze. Nonostante chieda il perdono anche nel processo presso il quale non si è mai presentata, Berlino si è opposta con tutte le sue forze, portando dalla sua parte anche lo Stato italiano e aprendo nei confronti del nostro stesso Paese un conflitto giurisdizionale. Sul caso, nelle prossime settimane dovranno pronunciarsi la nostra Corte Costituzionale e più avanti la Corte internazionale di Giustizia.

Intanto nell’aprile del 2022, il governo italiano presieduto da Mario Draghi, per arginare i procedimenti degli eredi degli internati e delle vittime delle stragi naziste - tra questi anche quello per l’eccidio di Marzabotto, 1800 italiani uccisi - ha pensato di costituire un fondo per risarcire le vittime, offrendo una finestra temporale strettissima per accedervi (entro ottobre 2022). Ma gli internati coinvolti nella tragedia dei lager, si stima, siano oltre 600 mila in Italia; pertanto, le cause potranno aumentare in modo consistente e non ci sarebbe il tempo per rientrare nei termini. Con l’articolo 43, nell’ambito di un provvedimento sul Pnrr, Draghi ha inoltre imposto requisiti stringenti per l’accesso al fondo, condizioni che potranno così compromettere la possibilità anche per coloro che sono ancora in attesa di una sentenza che, vista la giurisprudenza dal 2014 ad oggi, sarà probabilmente favorevole agli eredi delle vittime. Tuttavia, scaduta in ottobre la finestra di accesso imposta dal provvedimento, tutti coloro che otterranno una sentenza a proprio favore nei prossimi mesi, non potranno avere più alcun diritto risarcitorio eseguibile. Ma perché la Germania non risarcisce le vittime dei lager nazisti?

Davide contro Golia

“Nell’opposizione che l’ambasciatore tedesco ha presentato all’atto di pignoramento - spiega ancora Cavallina - si sostiene che esiste una giurisdizione cognitiva e una esecutiva: è come se la Germania dicesse ‘fate pure tutte le sentenze che volete, l’importante è che la Germania non debba pagare’. In sostanza è convinta che una volta chiesto scusa si possa chiudere lì”. Il procedimento è finito da due anni ed ora la Germania è in una classica procedura di pignoramento ma, rimarca ancora Cavallina, “so che questi soldi non verranno mai dati. Siamo in una situazione ‘Davide contro Golia’: noi siamo Davide e la Germania, insieme al nostro Paese, è Golia", racconta.

Dopo la sentenza del 2014 della Corte Costituzionale, la quale ha riconosciuto per la prima volta che non esiste immunità degli Stati per i crimini di guerra commessi contro i singoli, Cavallina ha intravisto nella sentenza della Suprema Corte la possibilità di un’azione risarcitoria per i danni inflitti al padre Gualberto. Lui, come altri in Italia, ha ottenuto da un tribunale italiano e greco il diritto ad essere risarciti dalla Repubblica Federale tedesca proprio perché i crimini commessi dalla milizia speciale, le SS, sono considerati crimini contro l’umanità. Ed è anche in forza di questa decisione della Suprema Corte, se la Commissione europea ha deciso di avviare un tribunale speciale contro i crimini di guerra commessi dalla Russia contro l’Ucraina, nel conflitto ancora in corso. Una valutazione che fa anche l’avvocato Fabio Anselmo, già legale della famiglia di Stefano Cucchi, che ha seguito con la collega Lisa Serino, il caso Cavallina: “è un monito per futuri crimini di guerra, non solo in Italia”.

Lo scaribarile

“La Germania ha minacciato le buone relazioni con l’Italia, senza presentarsi in aula - racconta ancora Cavallina. Il nostro Paese, con il ministero degli Esteri italiano, si è presentato, al suo posto”. Ed è uno Stato strabico il nostro, perché da una parte deve pignorare i beni tedeschi su suolo italiano, i quattro immobili di pregio che devono risarcire gli eredi delle vittime; dall’altra invece si oppone con il decreto di aprile 2022 a questa sentenza, sostenendo che non si possa più chiedere nulla alla Germania. Da parte tedesca, si vuole trattare la vicenda come una questione diplomatica, come se i crimini commessi potessero essere negoziati dalle parti in causa.

Con il ricorso alla CIG della scorsa primavera - la Corte Internazionale di Giustizia - la Germania si richiama ad una precedente sentenza sempre della CIG, 2012, che garantisce l’immunità degli Stati purchè si svolga, tra le parti, un’azione collaborativa e riparativa. Quella sentenza è stata ribaltata dalla Corte Costituzionale italiana nel 2014, oltre che delle sentenze dei tribunali di appello di Bologna e Firenze ma di questo la Germania sembra non tenerne conto, tanto che con il suo nuovo ricorso alla CIG - il primo è del 2008 - punta a vedere l’Italia condannata per la perdurante violazione del principio di immunità. A chi, come Diego Cavallina che ha dovuto recarsi presso l’archivio di Arolsen, in Germania, per raccogliere le carte della Croce Rossa internazionale che portò in salvo il padre dai lager e dimostrare così i crimini commessi, la Germania sta negando che quei crimini possano essere ripagati. La memoria dell’ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, agli atti del processo di appello, lo dice chiaramente: “la posizione processuale che la Germania assume con il presente giudizio in nessun modo vuole mettere in discussione la realtà storica e inoppugnabile relativa ai tremendi crimini perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime e dei loro parenti e del popolo italiano. Perdono che non significa dimenticare e anzi la Repubblica Federale di Germania auspica che possa essere perseguito il cammino intrapreso con l’Italia per preservare il ricordo di questi e di altri orrendi crimini commessi dai nazisti anche nel nostro Paese”.

Agli eredi, la Repubblica Federale, concede dunque il ricordo e chiede ancora il perdono, ma non è disposta a dare nulla. Anche perché la Germania è confidente che la situazione non volgerà a proprio sfavore nonostante la sentenza d'appello e l’atto di pignoramento, come è stato assicurato dalla stessa Farnesina all’ambasciatore tedesco, a quanto si apprende da fonti vicine all’ambasciata tedesca: “Fin quando la Corte Costituzionale non si pronuncerà nuovamente, nulla vi sarà tolto, nessun immobile verrà pignorato”. I direttori e i presidenti dei quattro istituti di cultura tedeschi a Roma, contattati da noi di Dossier, rimandano ogni commento all’ambasciata tedesca in Italia, e la stessa sede consolare afferma che “non può rilasciare dichiarazioni in questa fase”. Il nostro ministero degli Esteri, nella persona di Dante Brandi, a capo della comunicazione del ministero, contattato sulla vicenda ha dichiarato: “Non smentiamo né confermiamo quanto detto sulla rassicurazione data alla Germania, potete dire che lo hanno detto loro”.