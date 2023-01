Dossier Esclusivo

Così Mr Unicusano intimidisce i dipendenti: gli audio esclusivi

Per la prima volta lavoratori ed ex raccontano a Dossier i retroscena dell’università telematica. Lo staff licenziato in tronco e poi riassunto, i locali senza finestre, decine di persone tenute a dormire all’interno del Campus durante il periodo più duro della pandemia e insulti a chi osa fare domande. Ecco i documenti e i messaggi con la voce del presidente Stefano Bandecchi, finanziatore del candidato di centrodestra Rocca: “Non mi fate incazzare o cominciano i licenziamenti”