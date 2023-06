Dossier Rivolta ai piedi del Campidoglio / Aventino / Via della Greca, 5

Vogliono l'ufficio con vista Circo Massimo, così i consiglieri comunali "sfrattano" i dipendenti

La rivolta degli impiegati dell'ufficio di statistica che non vogliono lasciare la sede di via della Greca a gruppi e commissioni consiliari ed essere trasferiti all'Eur: "Dobbiamo restare in centro, così rischia di saltare il censimento importante per determinare servizi sul territorio, posti in scuole e ospedali"