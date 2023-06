Lezioni a pagamento, interrogatori, lavoro gratis. A scuola da Scientology (VIDEO)

Anche Scientology ha la sua bibbia. Si chiama Dianetics, il best seller scritto da Ron Hubbard nel 1950. Secondo il fondatore del movimento religioso statunitense, la nostra mente sarebbe divisa in due parti: la mente analitica, quella che pensa, ricorda e calcola. E la mente reattiva, dove sarebbero archiviati i ricordi dolorosi. Per eliminare le distorsioni e i comportamenti irrazionali generati dalla mente reattiva bisogna percorrere il ponte verso la libertà, una serie di corsi e prove a pagamento da superare per raggiungere lo stato di "Clear". Per capire come funzionano non resta che iscriversi.

Hai una segnalazione da fare al team Dossier? Vuoi denunciare una situazione poco trasparente? Scrivilo a dossier@romatoday.it

Il contenuto è riservato agli abbonati.