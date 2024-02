Appuntamenti "privati", agenzie complici. Così mister carta d’identità gestiva l'anagrafe di Roma nord (VIDEO)

Documenti in poche settimane, finte urgenze, sempre lo stesso dipendente comunale a fare da garante. Il sistema andava avanti da anni, gli utenti pagavano fino a 50 euro per usufruirne. Ecco come funzionava