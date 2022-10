Sapienza in movimento, il caso della lista pigliatutto spaccata in due

Hanno decuplicato i voti in pochi anni, passando da lista nell'orbita centro sinistra a lista apolitica pigliatutto. Molti dei rappresentanti storici del movimento sono oggi nella governance di Ateneo, a fianco della rettrice Antonella Polimeni (eletta anche con i voti del gruppo). Sapienza in Movimento si presenta al nuovo appuntamento con le elezioni delle rappresentanze studentesche forte dei suoi cinque senatori su sei in Senato accademico e dei due consiglieri su due in Cda, ottenuti nel 2020. Ma la crescita di potere ha provocato delle scissioni e la presentazione del simbolo è arrivata fino alle aule del Consiglio di Stato.

​​ABBONATI A DOSSIER PER LEGGERE IL RESTO DELL'ARTICOLO

Hai una segnalazione da fare al team Dossier? Vuoi denunciare una situazione poco trasparente? Scrivilo a dossier@romatoday.it

Il contenuto è riservato agli abbonati.