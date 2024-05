Rivoluzione nella Diocesi di Roma. Chi gestirà i miliardi del Giubileo?

Nel pieno dei preparativi per il Giubileo 2025, che prenderà il via dal 24 dicembre prossimo con l’apertura della Porta Santa, papa Francesco ha deciso per un improvviso rimpasto al vertice della Diocesi di Roma, di cui il pontefice è il capo. Sette anni dopo averlo nominato suo vicario ha infatti destinato ad altro incarico il cardinale Angelo De Donatis, dandogli la carica di penitenziere maggiore dove prende il posto del cardinale Mauro Piacenza. Oltre a De Donatis, papa Francesco ha rimosso il monsignore Daniele Libanori da vescovo ausiliare della Capitale.

